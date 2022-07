L’appello del giudice Balsamo: “Da istituzioni ricerca verità” (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Dice subito che preferisce non commentare la sentenza di ieri del processo sul depistaggio Borsellino “perché non è ancora definitiva”, e, comunque, vuole aspettare di leggere le motivazioni, ma Antonio Balsamo, l’ex Presidente della Corte d’assise di Caltanissetta che emise la sentenza del processo ‘Borsellino quater’ parlando di ” uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana” oggi si appella a tutte le istituzioni perché “si faccia un passo avanti nella ricerca della verità”. Antonio Balsamo oggi è il Presidente del Tribunale di Palermo, e prima ancora è stato il consigliere giuridico della Rappresentanza italiana all’Onu di Vienna. “La sensazione è che si è fatto molto per un accertamento completo della verità su questo episodio gravissimo della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – Dice subito che preferisce non commentare la sentenza di ieri del processo sul depistaggio Borsellino “perché non è ancora definitiva”, e, comunque, vuole aspettare di leggere le motivazioni, ma Antonio, l’ex Presidente della Corte d’assise di Caltanissetta che emise la sentenza del processo ‘Borsellino quater’ parlando di ” uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana” oggi si appella a tutte leperché “si faccia un passo avanti nelladella”. Antoniooggi è il Presidente del Tribunale di Palermo, e prima ancora è stato il consigliere giuridico della Rappresentanza italiana all’Onu di Vienna. “La sensazione è che si è fatto molto per un accertamento completo dellasu questo episodio gravissimo della ...

Pubblicità

amnestyitalia : Qui l'appello per chiedere alla Ministra della Giustizia la revisione dell’articolo 609-bis del codice penale affin… - vaticannews_it : #incendioroma, don Mirilli: siamo esasperati, serve la manutenzione ordinaria. L'appello del parroco affinché le is… - espressonline : L’appello del Nobel Giorgio Parisi: «Basta perdere tempo: servono dieci miliardi per la ricerca» - danielarom12570 : RT @AE_Italia: L’attrice di #HarryPotter e Call the Midwife, Miriam Margolyes, dopo aver visto le immagini della nostra ultima inchiesta in… - medicojunghiano : RT @globalistIT: -

Ciatti, l'assassino Rassoul Bissoultanov non si presenta all'udienza di carcerazione. Il Tribunale: 'È scappato ' ...cui si discute della misura da applicare in attesa dell'appello. ... L'incontro con il giudice era fissato questa mattina alle 10:30. ... 'Fuga annunciata' La notizia della fuga del ceceno è stata ... Sri Lanka,premier fa appello a esercito 13.08 Sri Lanka,premier fa appello a esercito Il primo ministro dello Sri Lanka Ranil ...di "fare il possibile per ristabilire l'... Scontri davanti alla residenza del premier. La polizia ha usato i ... Adnkronos ...cui si discute della misura da applicare in attesa dell'. ...'incontro con il giudice era fissato questa mattina alle 10:30. ... 'Fuga annunciata' La notizia della fugaceceno è stata ...13.08 Sri Lanka,premier faa esercito Il primo ministro dello Sri Lanka Ranil ...di "fare il possibile per ristabilire'... Scontri davanti alla residenzapremier. La polizia ha usato i ... L'appello del giudice Balsamo: "Da istituzioni ricerca verità"