Elenoire Casalegno al Bct | “Oggi sono più selettiva | cerco di fare veramente quello che mi piace”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dall’esordio su Italia Uno da giovanissima col programma musicale Jammin al Festivalbar nel ’96 fino alla conduzione della trasmissione sportiva Pressing al fianco di Raimondo Vianello. Poi da lì una carriera variegata e sempre in discesa tra tv, moda e cinema.è a Benevento, in occasione della seconda serata del Bct, il festival del cinema e delle televisione, perun excursus sulla sua vita e la sua carriera insieme al giornalista Gabriele Parpiglia. Una bellezza mozzafiato quella della showgirl ligure, immutata nel tempo. L’abbiamo incontrata al photocall della sesta edizione della kermesse, ecco le sue parole: “Vianello è stato unico nel suo genere, aveva una ironia molto particolare che non tutti riuscivano a cogliere, però parlava di calcio, ad esempio, con leggerezza. ...