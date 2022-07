LIVE – Fiorentina-Real Vicenza 0-0, Amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di martedì 12 luglio 2022) La DIRETTA LIVE di Fiorentina-Real Vicenza, match valevole per la prima gara Amichevole della nuova stagione per i viola. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno con la conquista di un piazzamento in Conference League, sono pronti a lottare su tutti i fronti. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di martedì 12 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo Reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Le formazioni ufficiali: Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Pierozzi, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara. A disp.: Gollini, Venuti, Terzic, Milenkovic, Rasmussen, Amrabat, Bianco, Duncan, ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) Ladi, match valevole per la prima garadella nuova stagione per i viola. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dopo l’ottimo campionato disputato lo scorso anno con la conquista di un piazzamento in Conference League, sono pronti a lottare su tutti i fronti. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di martedì 12 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempoe. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LALe formazioni ufficiali:(4-3-3): Terracciano; Pierozzi, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Maleh; Gonzalez, Cabral, Saponara. A disp.: Gollini, Venuti, Terzic, Milenkovic, Rasmussen, Amrabat, Bianco, Duncan, ...

Pubblicità

FiorentinaUno : Live F1, Fiorentina-Real Vicenza: riscaldamento in corso per le due squadre - violanews : La prima amichevole della #Fiorentina - Fantacalciok : Amichevole Fiorentina - Real Vicenza: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Amichevole Fiorentina - Real Vicenza: diretta live e risultato in tempo reale - infoitsport : Segui la rifinitura mattutina della Fiorentina dal ritiro di Moena nel LIVE di -