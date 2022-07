Lazio, al via le visite mediche di Romagnoli! [FOTO] (Di martedì 12 luglio 2022) Alessio Romagnoli è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore era sbarcato ieri in serata Fiumicino e nella mattinata di oggi è arrivato alla clinica Padeia per svolgere le visite mediche di rito. Lì fuori, una centinaia di tifosi della Lazio gli ha già fatto sentire tutto il proprio calore e supporto. Una volta conclusi i soliti controlli, l’ex capitano del Milan è atteso in sede biancoceleste per firmare un contratto quinquennale, in scadenza dunque nel giugno del 2027. Romagnoli Lazio visite mediche Arrivato ad appena vent’anni sotto la gestione Mihajlovic, Romagnoli si è da subito conquistato un ruolo importante nella difesa milanista. Molto apprezzato dal popolo rossonero, dopo l’addio di Bonucci all’inizio della stagione 2018/19, ne ... Leggi su rompipallone (Di martedì 12 luglio 2022) Alessio Romagnoli è pronto a diventare un nuovo giocatore della. Il difensore era sbarcato ieri in serata Fiumicino e nella mattinata di oggi è arrivato alla clinica Padeia per svolgere ledi rito. Lì fuori, una centinaia di tifosi dellagli ha già fatto sentire tutto il proprio calore e supporto. Una volta conclusi i soliti controlli, l’ex capitano del Milan è atteso in sede biancoceleste per firmare un contratto quinquennale, in scadenza dunque nel giugno del 2027. RomagnoliArrivato ad appena vent’anni sotto la gestione Mihajlovic, Romagnoli si è da subito conquistato un ruolo importante nella difesa milanista. Molto apprezzato dal popolo rossonero, dopo l’addio di Bonucci all’inizio della stagione 2018/19, ne ...

