“Il virus muta e la quarantena va cambiata”. Le virostar si sono svegliate (Di lunedì 11 luglio 2022) In merito alla questione irrisolta delle quarantene per i positivi, o presunti tali, al Sars-Cov-2, nei giorni scorsi il professor Alberto Zangrillo ha sparato a palle incatenate contro una delle misure più demenziali ancora in vigore. Secondo il direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, con la variante omicron “accade che lavativi seriali, positivi al test Covid-19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici. In questo modo -ha concluso Zangrillo- si distrugge il Paese.” Su questa presa di posizione è intervenuto su Twitter Roberto Burioni e lo ha fatto in stile “pesce in barile”, cercando di non entrare in rotta di collisione con l’intensivista ligure. “Non voglio neanche sfiorare la polemica sui lavativi che non mi interessa, ma Alberto – sottolinea – pone un problema estremamente importante che dovrebbe essere ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 11 luglio 2022) In merito alla questione irrisolta delle quarantene per i positivi, o presunti tali, al Sars-Cov-2, nei giorni scorsi il professor Alberto Zangrillo ha sparato a palle incatenate contro una delle misure più demenziali ancora in vigore. Secondo il direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell’Irccs ospedale San Raffaele, con la variante omicron “accade che lavativi seriali, positivi al test Covid-19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici. In questo modo -ha concluso Zangrillo- si distrugge il Paese.” Su questa presa di posizione è intervenuto su Twitter Roberto Burioni e lo ha fatto in stile “pesce in barile”, cercando di non entrare in rotta di collisione con l’intensivista ligure. “Non voglio neanche sfiorare la polemica sui lavativi che non mi interessa, ma Alberto – sottolinea – pone un problema estremamente importante che dovrebbe essere ...

