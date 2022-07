TikTok, l’influencer del sonno che guadagna oltre 30mila euro al mese: dorme in diretta con gli utenti tentano di svegliarlo in tutti i modi (Di domenica 10 luglio 2022) Essere pagati per dormire? Ebbene sì, su TikTok succede anche questo. Jakey Boehm, 28 anni, vive in Australia e sa perfettamente come monetizzare la notte. Il giovane infatti si è inventato un lavoro parecchio remunerativo sul social della generazione Z: TikTok. Qui il ragazzo dorme in diretta mentre gli utenti collegati lo osservano e tentano di svegliarlo in tutti i modi. Una sorta di grande fratello interattivo. Lo show, che inizia alle 23 e termina alle 6 del mattino, ha dell’incredibile. Cosa succede durante la live? Da casa il pubblico può effettuare dei regali a Jakey, che in un secondo momento saranno monetizzati. A questo punto un programma esterno legge gli input ricevuti e attiva le funzionalità in casa. Ad ogni pensiero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) Essere pagati per dormire? Ebbene sì, susuccede anche questo. Jakey Boehm, 28 anni, vive in Australia e sa perfettamente come monetizzare la notte. Il giovane infatti si è inventato un lavoro parecchio remunerativo sul social della generazione Z:. Qui il ragazzoinmentre glicollegati lo osservano ediin. Una sorta di grande fratello interattivo. Lo show, che inizia alle 23 e termina alle 6 del mattino, ha dell’incredibile. Cosa succede durante la live? Da casa il pubblico può effettuare dei regali a Jakey, che in un secondo momento saranno monetizzati. A questo punto un programma esterno legge gli input ricevuti e attiva le funzionalità in casa. Ad ogni pensiero ...

Pubblicità

FQMagazineit : TikTok, l’influencer del sonno che guadagna oltre 30mila euro al mese: dorme in diretta con gli utenti tentano di s… - poesannabel : @sbarelling ma veramente, fai una fatica immane a vedere i contenuti che ti interessano tanto che sta diventando un… - S3b4st14nP : @matteosalvinimi Ne hai di tempo da perdere per stare su TikTok e Twitter TUTTO IL TEMPO. Forse meglio fare l’influ… - GiuseppeAscatig : Cosa ne pensate del corsivo che imperversa su Tiktok? Lungi da me la volontà di criticare la giovane influencer, pe… -