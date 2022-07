Galliani e Berlusconi vogliono un colpo da 90 per il Monza: da Icardi a Suarez, ecco cosa sta succedendo (Di domenica 10 luglio 2022) Monza sogna con Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, sempre più scatenati sul mercato. La neopromossa non vuole fermarsi ai colpi Sensi... Leggi su calciomercato (Di domenica 10 luglio 2022)sogna con Adrianoe Silvio, sempre più scatenati sul mercato. La neopromossa non vuole fermarsi ai colpi Sensi...

Pubblicità

sportli26181512 : Galliani e Berlusconi vogliono un colpo da 90 per il Monza: da Icardi a Suarez, ecco cosa sta succedendo: Monza sog… - carm_pana : RT @cmdotcom: #Galliani e Berlusconi vogliono un colpo da 90 per il #Monza: da #Icardi a Suarez, ecco cosa sta succedendo - 86_longo : RT @cmdotcom: #Galliani e Berlusconi vogliono un colpo da 90 per il #Monza: da #Icardi a Suarez, ecco cosa sta succedendo - cmdotcom : #Galliani e Berlusconi vogliono un colpo da 90 per il #Monza: da #Icardi a Suarez, ecco cosa sta succedendo - lucapagni : #BollettinoMilan (rivendicativo) Perché #Berlusconi ha comprato il Monza? Per 'romanticismo' come dice Galliani? In… -