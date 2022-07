Alessia Berlusconi: 'Carta di credito per prenotare al ristorante. In troppi danno buca' (Di domenica 10 luglio 2022) Alessia Berlusconi denuncia il crescente fenomeno dei 'bidon i' al ristorante: 'Spesso i tavoli restano vuoti e il danno è ... Leggi su lanazione (Di domenica 10 luglio 2022)denuncia il crescente fenomeno dei 'bidon i' al: 'Spesso i tavoli restano vuoti e ilè ...

Pubblicità

Naz_Viareggio : Alessia Berlusconi: 'Carta di credito per prenotare al ristorante. In troppi danno buca' - qn_lanazione : Alessia Berlusconi: 'Carta di credito per prenotare al ristorante. In troppi danno buca' - ciaorinoclub : @MauroMusacchi @skybash_ @borghi_claudio @RobertoBurioni @alessia_smile6 @AlexBazzaro Non molti sanno che: questo l… - salvatorericci8 : @ligi_p @Alessia_ing @forza_italia Caro Berlusconi sarebbe gradita la sua dipartita; faccia contento il popolo. in… - alessia_ranaldi : RT @matilda81702037: Briatore: 'I miei camerieri prendono 5.000 € di mance al mese'. Berlusconi: 'I miei fanno i ministri'. -