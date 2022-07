Anna Tatangelo, avete mai visto la sorella? | “Più bella di lei” (Di sabato 9 luglio 2022) La bella cantante originaria di Sora ha una sorella poco nota ma molto avvenente anche lei. Le due sono molto legate e spesso cantano assieme. Proviamo a scoprirne di più leggendo l’articolo. Dalla notte in cui ancora 17enne ha vinto il Festival di Sanremo, Anna Tantangelo ne ha fatta di strada. Si è affermata come cantante ma anche come conduttrice televisiva. Le trasmissioni fanno a gara per contendersela nei propri studi come ospite, giudice o concorrente. Dopo l’unione naufragata con il collega Gigi D’Alessio e la nascita del figlio Andrea, la Tatangelo è ritornata in carreggiata collezionando altri successi musicali e non. Dal punto di vista sentimentale è uscita di recente da una relazione con il rapper Livio Cori. La rottura risale a circa un mese fa, dopo appena un anno di fidanzamento. La ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 9 luglio 2022) Lacantante originaria di Sora ha unapoco nota ma molto avvenente anche lei. Le due sono molto legate e spesso cantano assieme. Proviamo a scoprirne di più leggendo l’articolo. Dalla notte in cui ancora 17enne ha vinto il Festival di Sanremo,Tantangelo ne ha fatta di strada. Si è affermata come cantante ma anche come conduttrice televisiva. Le trasmissioni fanno a gara per contendersela nei propri studi come ospite, giudice o concorrente. Dopo l’unione naufragata con il collega Gigi D’Alessio e la nascita del figlio Andrea, laè ritornata in carreggiata collezionando altri successi musicali e non. Dal punto di vista sentimentale è uscita di recente da una relazione con il rapper Livio Cori. La rottura risale a circa un mese fa, dopo appena un anno di fidanzamento. La ...

lindahogws : lo sapete che anna tatangelo ha un botto di fan fuori dall’italia? - Giangiology : RISPETTO PER ANNA TATANGELO - radiocalabriafm : ANNA TATANGELO - RAGAZZA DI PERIFERIA - redazionerumors : Anna Tatangelo è in partenza e per l'occasione ha condiviso con i fan alcuni scatti in cui è più sexy che mai. Dall… - zazoomblog : Anna Tatangelo top “esplosivo” per la cantante Fisico super - #Tatangelo #“esplosivo” #cantante -