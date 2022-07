Bimbo morto a Sharm el Sheik, ancora gravi le condizioni del padre. Aperta un'inchiesta, fari accesi sul resort (Di giovedì 7 luglio 2022) Il padre del piccolo Andrea continua ad accusare gravi problemi respiratori che rendono impossibile il trasferimento in Italia. Stabile la madre, ma sotto stretta osservazione perchè incinta di quattro mesi. A Sharm, si indaga sul villaggio vacanze che ospitava la famiglia Leggi su repubblica (Di giovedì 7 luglio 2022) Ildel piccolo Andrea continua ad accusareproblemi respiratori che rendono impossibile il trasferimento in Italia. Stabile la madre, ma sotto stretta osservazione perchè incinta di quattro mesi. A, si indaga sul villaggio vacanze che ospitava la famiglia

