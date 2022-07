Covid 19-, il virus non molla. E Bassetti avverte: occhio a nuova variante (Di mercoledì 6 luglio 2022) IlCovid-19 non molla. Le cifre del bollettino del ministero della Salute relative alle ultime 24 ore parlano di 107.786 nuovi contagi contro i 132.274 del giorno precedente. Di 72 decessi contro i 94 di martedì. E così dall'inizio della pandemia i casi totali di contagio sono 19.048.788 mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 168.770. Sul fronte delle persone dimesse e guarite, in totale sono 17.733.984 con un incremento di 51.183 rispetto ai dati di ieri. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, invece, i tamponi processati ieri sono stati 380.035 contro i 464.732 di martedì e il tasso di positività si attesta, come quello di martedì, al 28,4 per cento. In terapia intensiva ci sono 2 persone in più rispetto al giorno precedente per un totale di 325. Anche i ricoveri ordinari, infine, sono cresciuti, 217 in più per un totale di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il-19 non. Le cifre del bollettino del ministero della Salute relative alle ultime 24 ore parlano di 107.786 nuovi contagi contro i 132.274 del giorno precedente. Di 72 decessi contro i 94 di martedì. E così dall'inizio della pandemia i casi totali di contagio sono 19.048.788 mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 168.770. Sul fronte delle persone dimesse e guarite, in totale sono 17.733.984 con un incremento di 51.183 rispetto ai dati di ieri. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, invece, i tamponi processati ieri sono stati 380.035 contro i 464.732 di martedì e il tasso di positività si attesta, come quello di martedì, al 28,4 per cento. In terapia intensiva ci sono 2 persone in più rispetto al giorno precedente per un totale di 325. Anche i ricoveri ordinari, infine, sono cresciuti, 217 in più per un totale di ...

Pubblicità

GiovanniToti : Nei nostri ospedali, il 70% dei pazienti #Covid19 in realtà è ricoverato per altre patologie e poi scopre di essere… - ladyonorato : A proposito del “ritorno del Covid”, vi lascio le parole del Prof. siciliano Antonio Giarratano: “in T.I 8 ricovera… - WRicciardi : Covid. Parla Walter Ricciardi: “Si è deciso di non combattere più il virus. Senza interventi su ospedali, scuola e… - anis_epis : RT @QSanit: #Covid. Parla Walter #Ricciardi: “Si è deciso di non combattere più il #virus. Senza interventi su ospedali, scuola e trasporti… - PatCisla : RT @GiovanniToti: Nei nostri ospedali, il 70% dei pazienti #Covid19 in realtà è ricoverato per altre patologie e poi scopre di essere anche… -