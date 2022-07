Atletica | cancellati i Mondiali di mezza maratona 2022 a Yangzhou

(Di martedì 5 luglio 2022) Il Covid costringe a nuove cancellazioni. Le restrizioni imposte dal governo cinese per frenare il diffondersi del virus hanno costretto infatti la World Athletics ad annullare ididileggera. L’evento dedicato alla “” era in programma il 22 novembre a, in Cina, che però potrà rifarsi organizzando la rassegna iridata dei 21,097 chilometri nel marzo 2027. Il Consiglio di World Athletics ha infatti deciso di assegnare l’edizione 2027 a. CALENDARIOEUGENE: DATE, ORARI E TV SportFace.

