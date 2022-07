Omicidio di Willy Monteiro | ergastolo per i fratelli Bianchi

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il giudice conferma le richieste dell''accusa. Fine pena mai per l’assassinio di, ucciso a calci e pugni a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. Condanna a 23 anni per Francesco Belleggia, a 21 per Mario Pincarelli

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - rtl1025 : ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - SkyTG24 : Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele #Bianchi, accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - aranciaverde : RT @Moonlightshad1: La responsabilità dei crimini, è vero, è sempre personale. Ma è altrettanto vero che l'omicidio brutale di Willy Montei… - Ypsilon12951411 : L'omicidio di Willy, i fratelli Bianchi condannati all'ergastolo -

Leggi anche, la sentenza per il branco rinviata al 14 luglio. Bianchi in aula: "Non l'ho toccato con un dito"- - > Striscioni davanti al Tribunale - Ansa . Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'diMonteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro. Sono stati inoltre condannati a 23 anni Francesco Belleggia e a 21 anni Mario Pincarelli i due coimputati, insieme ai ...Applausi in aula durante la lettura della sentenza giudici della Corte di Assise di Frosinone che hanno condannato all' ergastolo i fratelli ...Il giudice conferma le richieste dell''accusa. Fine pena mai per l’assassinio di Willy Monteiro, ucciso a calci e pugni a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020. Condanna a 23 anni ...