Lavoro | presidente dell’Inps Tridico | “Mancano i lavoratori | aumentare i salari” Non si riesce a trovare personale da Nord a Sud

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 4 luglio 2022)Pasqualelancia un deciso messaggio per il settore rivolto sia ai datori sia a chi cerca impiego. In un periodo storico di forte crisi lavorativa, emergono le voci sia di chi nonad assumere sia di chi lamenta le offerte non dignitose.: “” Un serio allarme nel mondo delviene lanciato dalPasqualeche, intervenuto durante il convegno organizzato da Inps-Migrantes, ha dichiarato: “Esiste una mancanza dia condizioni ...