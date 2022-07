Sassuolo | il futuro di Scamacca è ancora incerto | le ultime sull’attaccante neroverde

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 luglio 2022) Carnevali è stato chiaro per quanto riguarda ildi: in Italia nessuna offerta, mentre con il Psg i contatti sono rimasti a 10 giorni fa Ildicon ilresta. Negli ultimi mesi si è parlato tanto di lui in chiave mercato, ma Carnevali a Sky Sport è stato chiaro. In Italia nessuna offerta al momento e con il Psg i contatti risalgono a 10 giorni fa, poi il vuoto. Bluff o verità? Non possiamo saperlo, resta il fatto che perc’è da attendereper un’eventuale cessione. L'articolo proviene da Calcio News 24.