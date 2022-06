Piemonte, Fratelli d’Italia vuole il Cirio bis (Di giovedì 30 giugno 2022) Alberto Cirio è il nome che Fratelli d’Italia propone per le prossime elezioni regionali, perchè “è ancora più forte dell’altra volta”. A dichiararlo il capogruppo meloniano a Palazzo Lascaris Paolo Bongioanni.Il centrodestra deve “strutturarsi” sul territorio se vuole vincere le future sfide per i Comuni, spiega Bongioanni, e “sulle amministrative locali secondo me abbiamo da imparare dallasinistra” spiega Bongioanni che però dimostra di non condividere l’opinione del segretario regionale di Fdi Fabrizio Comba che aveva criticato Cirio per essersi candidato alle amministrative nel suo comune di residenza senza, a sua detta, essersi impegnato davvero nella campagna elettorale. “Siamo preparati bene per le prossime regionali, dove se non ci sarà uno sconquasso in questo anno e mezzo, vedo una ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 30 giugno 2022) Albertoè il nome chepropone per le prossime elezioni regionali, perchè “è ancora più forte dell’altra volta”. A dichiararlo il capogruppo meloniano a Palazzo Lascaris Paolo Bongioanni.Il centrodestra deve “strutturarsi” sul territorio sevincere le future sfide per i Comuni, spiega Bongioanni, e “sulle amministrative locali secondo me abbiamo da imparare dallasinistra” spiega Bongioanni che però dimostra di non condividere l’opinione del segretario regionale di Fdi Fabrizio Comba che aveva criticatoper essersi candidato alle amministrative nel suo comune di residenza senza, a sua detta, essersi impegnato davvero nella campagna elettorale. “Siamo preparati bene per le prossime regionali, dove se non ci sarà uno sconquasso in questo anno e mezzo, vedo una ...

Pubblicità

nuovasocieta : Piemonte, Fratelli d’Italia vuole il Cirio bis - RobertoMerlino1 : @LidiaBianchi1 Mah, direi più Lombardia, Piemonte e Veneto, visti i risultati di Fratelli d’Italia. ! ???? - questiongen : RT @DavideR46325615: L'ex assessore del Piemonte Roberto Rosso di Fratelli d'Italia è stato condannato a 5 anni per voto di scambio politic… - InfinitoIsacco : RT @DavideR46325615: L'assessore del Piemonte Roberto Rosso di Fratelli d'Italia è stato condannato a 5 anni per voto di scambio politico-m… - guttolo : Fratelli d'Italia non è contrario alla 194. Si limita a finanziare con soldi pubblici chi è contrario alla 194.… -

ATER L'AQUILA: SUPERBONUS 110%, OLTRE 212 MLN PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E STRUTTURALE Sant'Elia - via Piemonte n.7 (23.953.869,27); LOTTO 3: L'AQUILA, loc. Monticchio - via di Civita (... SULMONA: via XXV Aprile e via Fratelli Angeletti (2.334.017,23). LOTTO 9: AVEZZANO - via Filippo ... Stop ai motori termici nel 2035, Marsiaj: 'Metterà in grave difficoltà l'automotive' ... con la perdita di 70 mila posti di lavoro in Italia nei prossimi anni, mentre in Piemonte sono ... Per Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia riscaldamento globale e inquinamento rappresentano problemi ... Nuova Società Gariglio sale sul taxi, stop alla liberalizzazione È sempre la stessa storia, a parole si professano tutti liberali ma prova poi a liberalizzare davvero un settore ed ecco che in parlamento destra e sinistra s’alleano[...] in quattro e quattr’otto per ... I grandi gialli del Piemonte I delitti nelle osterie di Borgo Dora. Le osterie di Borgo Dora sono spesso state teatro di violenze e di omicidi. Sempre dagli archivi settecenteschi, apprendiamo la storia di un omicidio efferato, c ... Sant'Elia - vian.7 (23.953.869,27); LOTTO 3: L'AQUILA, loc. Monticchio - via di Civita (... SULMONA: via XXV Aprile e viaAngeletti (2.334.017,23). LOTTO 9: AVEZZANO - via Filippo ...... con la perdita di 70 mila posti di lavoro in Italia nei prossimi anni, mentre insono ... Per Lega, Forza Italia ed'Italia riscaldamento globale e inquinamento rappresentano problemi ... Piemonte, Fratelli d’Italia vuole il Cirio bis È sempre la stessa storia, a parole si professano tutti liberali ma prova poi a liberalizzare davvero un settore ed ecco che in parlamento destra e sinistra s’alleano[...] in quattro e quattr’otto per ...I delitti nelle osterie di Borgo Dora. Le osterie di Borgo Dora sono spesso state teatro di violenze e di omicidi. Sempre dagli archivi settecenteschi, apprendiamo la storia di un omicidio efferato, c ...