Colpi di pistola in pieno giorno: uomo ucciso in strada (Di giovedì 30 giugno 2022) Intorno alle 8 di questa mattina, un 45enne è stato ferito da alcuni Colpi di pistola nel quartiere Zisa di Palermo: l’uomo è deceduto poco dopo in ospedale. Un uomo di 45 anni è morto in ospedale dopo essere ferito da alcuni Colpi di pistola. È accaduto questa mattina a Palermo. Il 45enne, noto alle forze dell’ordine, sembra sia stato ferito al culmine di una lite scoppiata in strada, forse a seguito di un incidente. Palermo, le forze dell’ordine sul luogo della sparatoria nel quartiere Zisa (Ignazio Marchese – Ansa)Arrivato in ospedale in condizioni gravissime, i medici non sono riusciti a tenerlo in vita. Del caso si stanno occupando i carabinieri del capoluogo siciliano nonché la gli agenti della Polizia, che hanno raggiunto il luogo dove sarebbe avvenuta la ... Leggi su esclusiva (Di giovedì 30 giugno 2022) Intorno alle 8 di questa mattina, un 45enne è stato ferito da alcunidinel quartiere Zisa di Palermo: l’è deceduto poco dopo in ospedale. Undi 45 anni è morto in ospedale dopo essere ferito da alcunidi. È accaduto questa mattina a Palermo. Il 45enne, noto alle forze dell’ordine, sembra sia stato ferito al culmine di una lite scoppiata in, forse a seguito di un incidente. Palermo, le forze dell’ordine sul luogo della sparatoria nel quartiere Zisa (Ignazio Marchese – Ansa)Arrivato in ospedale in condizioni gravissime, i medici non sono riusciti a tenerlo in vita. Del caso si stanno occupando i carabinieri del capoluogo siciliano nonché la gli agenti della Polizia, che hanno raggiunto il luogo dove sarebbe avvenuta la ...

Pubblicità

FPugliaVE : RT @loidomemau: Mentre a #Madrid si svolge il summit della #Nato per continuare a fornire armi e finanziarie l'#Ucraina in #Palestina l'ese… - LIrresponsabile : Omicidio a Palermo: 45enne freddato con tre colpi di pistola - - palermo24h : Uomo ferito da colpi di pistola a Palermo, muore in ospedale - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: Omicidio a Palermo, forse dopo una lite per un incidente stradale. La vittima ferita da colpi di pistola, morta in ospeda… - ombradellanotte : Non è ora di finirla di aggredire i sanitari? Omicidio a Palermo: 45enne freddato con tre colpi di pistola -