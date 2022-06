Tour de France 2022, le tappe chiave e dove si deciderà la corsa. Occhio al pavé della Roubaix… (Di mercoledì 29 giugno 2022) Copenaghen è pronta a tingersi di giallo. Da venerdì 1 luglio prenderà il via dalla capitale danese l’edizione numero 109 del Tour de France, per scoprire se Tadej Pogacar riuscirà nella tripletta personale o se il connazionale Primoz Roglic, o qualunque altro avversario, riuscirà a mettergli i bastoni tra le ruote. Ma quali possono essere le tappe crocevia di questa Grande Boucle? Scopriamolo assieme. Già la prima cronometro di Copenhagen può provocare qualche scossone tra gli uomini di classifica. Non è lunghissima, parliamo di 13,2 chilometri, ma è completamente piatta e dunque adatta agli specialisti. Gli uomini di classifica che non sono ipercompetitivi nelle prove contro il tempo potrebbero perdere anche un minuto iniziando il loro Tour in svantaggio. Ma a dare scompiglio sarà sicuro la Lille-Arenberg Porte du ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Copenaghen è pronta a tingersi di giallo. Da venerdì 1 luglio prenderà il via dalla capitale danese l’edizione numero 109 delde, per scoprire se Tadej Pogacar riuscirà nella tripletta personale o se il connazionale Primoz Roglic, o qualunque altro avversario, riuscirà a mettergli i bastoni tra le ruote. Ma quali possono essere lecrocevia di questa Grande Boucle? Scopriamolo assieme. Già la prima cronometro di Copenhagen può provocare qualche scossone tra gli uomini di classifica. Non è lunghissima, parliamo di 13,2 chilometri, ma è completamente piatta e dunque adatta agli specialisti. Gli uomini di classifica che non sono ipercompetitivi nelle prove contro il tempo potrebbero perdere anche un minuto iniziando il loroin svantaggio. Ma a dare scompiglio sarà sicuro la Lille-Arenberg Porte du ...

