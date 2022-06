Bollo Auto troppo caro? Puoi essere esonerato: scopri come (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Bollo Auto, in certi casi può essere davvero caro. I costi possono raggiungere cifre molto importanti. Potresti, però, essere esonerato. Ecco come. Tra le tasse obbligatorie c’è il Bollo Auto. Questa è una tassa particolare perché nonostante sia una norma nazionale la sua applicazione è legata ai veicoli che circolano nello stivale. Per questo motivo, nella pratica, il Bollo è gestito dalle regioni. Di certo, però, in alcuni casi la somma da pagare può essere decisamente elevata. Fattore che preoccupa e non pochi i milioni di Automobilisti italiani. Adobe StockNel corso degli ultimi anni, il Bollo Auto è stato protagonista di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il, in certi casi puòdavvero. I costi possono raggiungere cifre molto importanti. Potresti, però,. Ecco. Tra le tasse obbligatorie c’è il. Questa è una tassa particolare perché nonostante sia una norma nazionale la sua applicazione è legata ai veicoli che circolano nello stivale. Per questo motivo, nella pratica, ilè gestito dalle regioni. Di certo, però, in alcuni casi la somma da pagare puòdecisamente elevata. Fattore che preoccupa e non pochi i milioni dimobilisti italiani. Adobe StockNel corso degli ultimi anni, ilè stato protagonista di ...

Pubblicità

ilgiornale : L’Agenzia delle entrate mette a disposizione sul proprio sito uno strumento per calcolare e pagare in modo facile i… - Tiropraticocom : SPRECO L'ACQUA PER LAVARE L'AUTO ????? L'acqua la pago e ne faccio ciò che voglio, il bollo lo pago e l'auto la te… - MotoriSuMotori : Bollo auto, che aiuto dal Governo: non bisognerà più pagarlo - - ClubAlfaIt : Bollo auto, non lo si pagherà più: che regalo dal Governo! #BolloAuto #FiscoELeggi - zazoomblog : Addio al Bollo Auto: il ‘regalo’ di Draghi agli automobilisti - #Addio #Bollo #Auto: #‘regalo’ #Draghi -