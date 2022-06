Sonia Bruganelli non era la prima scelta del GF VIP 7: ecco chi ci doveva essere (Di lunedì 27 giugno 2022) Stamattina è rimbalzata su tutti i portali (compreso il nostro) la notizia di Sonia Bruganelli riconfermata opinionista del Grande Fratello Vip 7. Lei stessa nelle ultime ore ha confermato l’annuncio, smentendo anche la voce secondo cui sarebbe stata la diretta interessata a chiedere di ritornare. Ma poco fa è emerso un clamoroso scoop sulla sua partecipazione al reality di Canale 5. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Sonia Bruganelli opinionista scelta dopo: chi volevano al GF VIP 7 al posto suo La notizia di Sonia Bruganelli ha scatenato reazioni contrastanti sia nel pubblico che negli addetti ai lavori. Da chi non condivide la scelta a chi invece ritiene che sia stata una mossa vincente. Ma è Davide Maggio a lanciare lo scoop ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 giugno 2022) Stamattina è rimbalzata su tutti i portali (compreso il nostro) la notizia diriconfermata opinionista del Grande Fratello Vip 7. Lei stessa nelle ultime ore ha confermato l’annuncio, smentendo anche la voce secondo cui sarebbe stata la diretta interessata a chiedere di ritornare. Ma poco fa è emerso un clamoroso scoop sulla sua partecipazione al reality di Canale 5. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7opinionistadopo: chi volevano al GF VIP 7 al posto suo La notizia diha scatenato reazioni contrastanti sia nel pubblico che negli addetti ai lavori. Da chi non condivide laa chi invece ritiene che sia stata una mossa vincente. Ma è Davide Maggio a lanciare lo scoop ...

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - GiusCandela : Devo scusarmi con Sonia Bruganelli, era addirittura peggio di come avevo scritto. Come svela Davide Maggio, non vo… - GiusCandela : Dopo la pioggia di annunci via social e settimanali, arriva il dietrofront di Sonia Bruganelli che resta al GfVip c… - francym97_ : RT @trash_italiano: In realtà al posto di Sonia Bruganelli ci sarebbe dovuta essere Giulia De Lellis, ma il suo nome non sarebbe stato appr… - francym97_ : RT @trash_italiano: ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contratto… -