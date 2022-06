Volley | l’Italia cede al Giappone in Nations League | tie-break letale | Nishida e Ishikawa battono Lavia e Michieletto

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 giugno 2022)non è riuscita a conquistare la quinta vittoria consecutiva nella2022 dimaschile. Gli azzurri sono stati battuti dalper 3-2 (25-20; 21-25; 24-26; 25-19; 15-13), incappando così nella seconda battuta d’arresto in questo torneo dopo quella avuta all’esordio contro la Francia dei Campioni Olimpici. La nostra Nazionale sperava di prolungare la propria striscia di affermazioni a Quezon City (Filippine), ma si è fatta imbrigliare dai nipponici e ha pagato a caro prezzo i troppi errori al servizio e una ricezione a tratti non perfetta. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, assente in questa trasferta (è rimasto a causa per recuperare al meglio dopo la positività al Covid-19), restano provvisoriamente al quinto posto in classifica generale (4 vittorie e 13 punti in sei ...