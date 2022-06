Ius Scholae: Brescia (M5S), 'legge che colma decenni di ritardo' (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Riconoscere la cittadinanza ai figli di stranieri che hanno frequentato cinque anni di scuola nel nostro Paese significa riconoscere la realtà. Chiunque abbia dei figli e li porti a scuola si rende perfettamente conto di come la società sia cambiata ed è difficile dire che i ragazzi che studiano e crescono insieme ai nostri figli non sono italiani. La legge del 1992 che regola oggi la cittadinanza è nata vecchia. Siamo in ritardo di decenni". Così Giuseppe Brescia (M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e relatore del provvedimento, intervenendo a Che giorno è su Radio 1. "Con lo ius Scholae diamo valore al lavoro della scuola e rafforziamo il senso di appartenenza di tutti questi ragazzi al nostro Paese. Chi sostiene questa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Riconoscere la cittadinanza ai figli di stranieri che hanno frequentato cinque anni di scuola nel nostro Paese significa riconoscere la realtà. Chiunque abbia dei figli e li porti a scuola si rende perfettamente conto di come la società sia cambiata ed è difficile dire che i ragazzi che studiano e crescono insieme ai nostri figli non sono italiani. Ladel 1992 che regola oggi la cittadinanza è nata vecchia. Siamo indi". Così Giuseppe(M5S), presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e relatore del provvedimento, intervenendo a Che giorno è su Radio 1. "Con lo iusdiamo valore al lavoro della scuola e rafforziamo il senso di appartenenza di tutti questi ragazzi al nostro Paese. Chi sostiene questa ...

