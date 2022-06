Kate Middleton sensazionale col tailleur total white da 2.278 euro e top scollato (Di mercoledì 22 giugno 2022) Kate Middleton si è presentata con un look sensazionale all’incontro con le giovani generazioni della comunità britannico-caraibica. La Duchessa di Cambridge, che era in compagnia di suo marito William, ha scelto un look monocromatico bianco di un’eleganza estrema e dallo stile completamente diverso rispetto agli outfit dei giorni scorsi. Pezzo forte della mise, la giacca di Alexander McQueen che da sola costa 1.370 sterline, pari a circa 1.592 euro. Mentre il completo lo si trova a 2.278 euro. Kate Middleton cambia stile Kate Middleton ha decisamente cambiato linea rispetto all’outfit bon ton sfoggiato durante il Royal Ascot dove ha indossato un classico abito a pois di Alessandra Rich, ispirato a Lady Diana. La Duchessa di Cambridge ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 giugno 2022)si è presentata con un lookall’incontro con le giovani generazioni della comunità britannico-caraibica. La Duchessa di Cambridge, che era in compagnia di suo marito William, ha scelto un look monocromatico bianco di un’eleganza estrema e dallo stile completamente diverso rispetto agli outfit dei giorni scorsi. Pezzo forte della mise, la giacca di Alexander McQueen che da sola costa 1.370 sterline, pari a circa 1.592. Mentre il completo lo si trova a 2.278cambia stileha decisamente cambiato linea rispetto all’outfit bon ton sfoggiato durante il Royal Ascot dove ha indossato un classico abito a pois di Alessandra Rich, ispirato a Lady Diana. La Duchessa di Cambridge ...

