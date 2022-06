Antonino Spinalbese commenta il ritorno di fiamma tra Stefano e Belen (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ora che il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non è più un segreto, il settimanale “Chi” ha raggiunto l’ex della show-girl argentina, Antonino Spinalbese, nella quale tra le altre cose all’uomo è stato chiesto se nella sua relazione aleggiasse il fantasma di De Martino, visto che dopo di lui Belen è tornata immediatamente tra le braccia del marito. Ma Antonino è stato categorico. “Assolutamente no, non lo dico per peccare di autostima, ma perché cancello il passato e mi baso su quello che c’è, sulle fondamenta di un rapporto” sono state le sue parole. “E spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare” ha concluso ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ora che ilditraDe Martino eRodriguez non è più un segreto, il settimanale “Chi” ha raggiunto l’ex della show-girl argentina,, nella quale tra le altre cose all’uomo è stato chiesto se nella sua relazione aleggiasse il fantasma di De Martino, visto che dopo di luiè tornata immediatamente tra le braccia del marito. Maè stato categorico. “Assolutamente no, non lo dico per peccare di autostima, ma perché cancello il passato e mi baso su quello che c’è, sulle fondamenta di un rapporto” sono state le sue parole. “E spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare” ha concluso ...

