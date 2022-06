Gas | Istat | metano fonte più diffusa nelle case degli italiani

Pubblicità

Il metano è la fonte di alimentazione più diffusa, sia per il riscaldamento (68%) che per la produzione di acqua calda (69,2%). E' quanto emerge dal report'Consumi energetici delle famiglie" per l'anno 2021. Rispetto al 2013 si registra un leggero calo generale delle fonti di alimentazione tradizionali e non rinnovabili (metano, gasolio, Gpl) a ...... che ha tagliato le forniture, con il prezzo delche continua a volare (ieri si è attestato a ... Secondo il Rapporto Acqua 2022 dell'sono quasi un miliardo i metri cubi d'acqua che sprechiamo ... ++ Gas: Istat, prima fonte per riscaldamento e acqua calda ++ - Ambiente & Energia E' quanto emerge dal report Istat 'Consumi energetici delle famiglie" per l'anno 2021.Rispetto al 2013 si registra un leggero calo generale delle fonti di alimentazione tradizionali e non ...Crisi energetica, siccità e inflazione. È un’estate difficile quella che attende gli italiani alle prese con costanti aumenti dei prezzi dei beni alimentari, carburanti ...