Di Maio lascia il M5s: "Scelta sofferta. Dei dirigenti hanno rischiato di indebolire l'Italia"

E scissione fu: Luigi Di Maio ha lasciato il Movimento cinque stelle. "È una Scelta sofferta, che mai avrei immaginato di dover fare: io e tanti altri colleghi e amici lasciamo il Movimento, quella che da domani non sarà più la prima forza politica in Parlamento", ha annunciato il ministro degli Esteri in conferenza stampa.

MediasetTgcom24 : Di Maio lascia M5s, Di Battista: 'Ignobile tradimento stare al governo per le poltrone' #m5s #dibattista #scissione - SkyTG24 : Luigi #DiMaio lascia il #M5S. L'annuncio del ministro degli Esteri durante una conferenza stampa a Roma:… - fattoquotidiano : La scissione: Di Maio lascia il M5S e fonda il suo gruppo - Snoopy60658293 : RT @EmiLu90: Di Maio lascia i 5 stelle e fonda Insieme per il futuro, perché Insieme per il terzo mandato pareva brutto #DiMaio #insiemepe… - Tsanlicandro : RT @NincoSud: Meglio così, ha facilitato il compito a Conte. Adesso per coerenza deve dare le dimissioni da ministro....?????? (aspetta tu)...… -