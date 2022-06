Pallanuoto: Mondiali. Esordio del Settebello domani col Sudafrica (Di lunedì 20 giugno 2022) Campagna "Stiamo cercando di assemblare una buona squadra, vedremo". BUDAPEST (UNGHERIA) - I campioni del mondo in carica, con una squadra in gran parte ringiovanita, per un futuro all'altezza della ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 giugno 2022) Campagna "Stiamo cercando di assemblare una buona squadra, vedremo". BUDAPEST (UNGHERIA) - I campioni del mondo in carica, con una squadra in gran parte ringiovanita, per un futuro all'altezza della ...

Pubblicità

Nicola89144151 : Mondiali Budapest 2022 - Pallanuoto: Setterosa (Fase a Gironi): 20/06 19:30 Canada - Italia 22/06 21:00 Italia - U… - sportface2016 : #Pallanuoto, #Campagna: 'Ai Mondiali servirà un maggior spirito di squadra' - intoscana : Dal nuoto alle acque libere e le due squadre di pallanuoto, c’è tanta Toscana in vasca a Budapest per i Mondiali di… - zazoomblog : LIVE Italia-Canada Mondiali pallanuoto donne 2022 in DIRETTA: il Setterosa debutta dalle 19.30 - #Italia-Canada… - infoitsalute : Italia-Canada oggi, pallanuoto femminile: orario 20 giugno, tv, programma, streaming Mondiali 2022 -