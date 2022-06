Romagnoli vede solo la Lazio: no a un club di Premier League (Di domenica 19 giugno 2022) da parte dell’ormai ex capitano del Milan Alessio Romagnoli continua a essere l’obiettivo in cime alla lista della Lazio per rinforzare la difesa, anche se l’accordo con il calciatore non è stato ancora trovato. Lo stesso difensore, però, vorrebbe solo i biancocelesti. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, Romagnoli avrebbe rifiutato l’offerta di un club inglese pur di vestire la maglia della Lazio. Ma si chiude a 3,2 milioni più bonus, non a 2,8 offerti dal club capitolino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 giugno 2022) da parte dell’ormai ex capitano del Milan Alessiocontinua a essere l’obiettivo in cime alla lista dellaper rinforzare la difesa, anche se l’accordo con il calciatore non è stato ancora trovato. Lo stesso difensore, però, vorrebbei biancocelesti. Come riportato da Alfredo Pedullà, infatti,avrebbe rifiutato l’offerta di uninglese pur di vestire la maglia della. Ma si chiude a 3,2 milioni più bonus, non a 2,8 offerti dalcapitolino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

