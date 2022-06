Aiuto, l’intelligenza artificiale ha preso coscienza! | L’allarme di un dipendente di Google (Di domenica 19 giugno 2022) l’intelligenza artificiale ha preso coscienza? Da qualche giorno non si parla d’altro. E tutto per via di un ingegnere di Google, il quale ha sostenuto che l’AI a cui stava lavorando è diventata senziente. Cosa sta succedendo? Avremo a che fare come in Terminator con macchine intelligenti che si ribellano all’uomo? Sta per cominciare l’era di Skynet? Il ricercatore americano si chiama Black Lemoine, e ha deciso di trascrivere una comunicazione che aveva intrattenuto con l’interfaccia LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Lemoine è convinto che questa AI di tipo LaMDA, qualcosa di simile a un chatbot, sia diventata senziente! AI dotate di coscienza? (Pixabay) – www.curiosauro.itl’intelligenza artificiale ha davvero preso coscienza? Prima di capire con che ... Leggi su curiosauro (Di domenica 19 giugno 2022)hacoscienza? Da qualche giorno non si parla d’altro. E tutto per via di un ingegnere di, il quale ha sostenuto che l’AI a cui stava lavorando è diventata senziente. Cosa sta succedendo? Avremo a che fare come in Terminator con macchine intelligenti che si ribellano all’uomo? Sta per cominciare l’era di Skynet? Il ricercatore americano si chiama Black Lemoine, e ha deciso di trascrivere una comunicazione che aveva intrattenuto con l’interfaccia LaMDA (Language Model for Dialogue Applications). Lemoine è convinto che questa AI di tipo LaMDA, qualcosa di simile a un chatbot, sia diventata senziente! AI dotate di coscienza? (Pixabay) – www.curiosauro.itha davverocoscienza? Prima di capire con che ...

Pubblicità

toni_fontana : RT @MissioneStartup: L'intelligenza artificiale potrà essere di aiuto alla società - così come lo è per il mondo degli affari - solo se i l… - MissioneStartup : L'intelligenza artificiale potrà essere di aiuto alla società - così come lo è per il mondo degli affari - solo se… - matt7gh : @harmanleroux @HenryBrubaker2 @Willi_Shake_01 @NathalieTocci Caciotta, il 7% è il territorio sotto le forze separat… - questdecisione : l'intelligenza artificiale in aiuto delle diagnosi mediche - AiGhostwriter : Il marketing e l'inclusività possono andare di pari passo? Sì, soprattutto con un po' di aiuto dai dati forniti dal… -