Putin | Usa non sono i messaggeri di Dio sulla Terra Nel mondo sono nati nuovi centri di potere

Affondo contro gli Stati Uniti di Vladimir Putin al al Forum economico internazionale di San Pietroburgo: " Dopo aver dichiarato la vittoria nella Guerra fredda, gli Stati Uniti si sono assunti il ruolo di messaggeri di Dio, senza obblighi ma solo per interessi. Non si stanno accorgendo che i centri di potere sono cambiati", ha spiegato il capo del Cremlino, aggiungendo: "I cambiamenti nel mondo sono cruciali e inesorabili. Non si può aspettare che tutto torni alla normalità".

