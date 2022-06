Napoli | Manfredi | “Due provvedimenti separati dopo fine ordinanza movida”

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti- “Alla scadenza dell’sullaapprovata quattro mesi fa, la giunta – come promesso alla cittadinanza – ha deciso di regolamentare con dueil tema della sicurezza urbana e quello del rapporto tra cittadinanza e attività commerciali con altrettanti regolamenti attesi da tanto tempo. Questi recepiscono l’impianto dell’laddove le norme nazionali lo consentono in via ordinaria. Il bilancio dell’urgente, tesa a riportare ordine nelle zone a maggiore aggregazione, è sicuramente positivo: gli interventi della Polizia Municipale insieme alle Forze dell’ordine hanno prodotto risultati concreti a cui va sempre associato un percorso di sensibilizzazione delle giovani generazioni ...

... assessore alle Politiche giovanili e del lavoro della giunta. Secondo il dirigente del ...dall'Ucraina fossero attività non autorizzate (eppure riconosciute dallo stesso Comune di) o ......Sai del Comune di, a via Vertecoeli, dove le persone rifugiate ospiti della struttura offriranno un te'. Alla passeggiata interculturale prenderanno parte, oltre al sindaco Gaetanoe ...Divieto di vendita degli alcolici dopo le 3 in bar e ristoranti. Stop ai parcheggiatori all'esterno dei garage con pettorine catarifrangenti e palette. Divieto di usare i monopattini nelle Gallerie Um ...La giunta Manfredi approva oggi il nuovo regolamento di sicurezza urbana con i nuovi orari per i locali, ma dovrà passare prima in consiglio ...