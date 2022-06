Ardea | cane smarrito entra nella scuola durante lo spoglio elettorale | soccorso dai dipendenti

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 15 giugno 2022)– Un ospite a quattro zampe si è intrufolatodi via Varesenotte di lunedì 13 giugno, mentre era in corso loper le amministrative 2022. Ad accorgersi della presenza del Labrador, intorno alle 23 di notte, idel Comune, i Vigili e i Carabinieri, in sede per gli adempimenti delle elezioni. L’animale, apparso da subito in buona salute, si è lasciato avvicinare da tutti i presenti, lasciando intuire che fosse domestico. Carabinieri e Vigili si sono occupati di nutrirlo e metterlo al sicuro, per poi verificare la presenza del chip con lo strumento in dotazione al corpo della polizia locale. Grazie a un confronto dati con una clinica di Aprilia gli agenti sono risalti ai legittimi proprietari, prontamente avvisati per ...