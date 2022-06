Scherma | l’Italia in partenza per gli Europei di Antalya

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 14 giugno 2022) Roma – Archiviata la stagione italiana, si entra nel clou del gran finale internazionale. La settimana che è appena cominciata condurràai CampionatiAssoluti2022. Sulle pedane turche dell’Sports Hall, da venerdì 17 e fino a mercoledì 22 giugno, saranno in palio 12 titoli continentali (sei individuali e altrettanti a squadre) con in gara 25 azzurri selezionati dei responsabili d’arma Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò per la spada. Il debutto è previsto appunto il 17 con le prove individuali di fioretto femminile, che vedrà impegnate Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi, e di sciabola maschile, a cui parteciperanno Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre. La seconda giornata delle competizioni ...