Caldo africano e temporali, Italia divisa: le regioni a rischio (Di martedì 14 giugno 2022) Da una parte l'anticiclone africano, dall'altra le correnti settentrionali più fresche: nei prossimi giorni l'Italia si troverà divisa in due parti, quella in cui si manterranno le condizioni di stabilità e bel tempo... Leggi su europa.today (Di martedì 14 giugno 2022) Da una parte l'anticiclone, dall'altra le correnti settentrionali più fresche: nei prossimi giorni l'si troveràin due parti, quella in cui si manterranno le condizioni di stabilità e bel tempo...

