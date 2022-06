Mountain Bike, Coppa del Mondo: prove di fuga per Schurter e McConnell, ad Avondetto manca solo il successo (Di lunedì 13 giugno 2022) Si è disputata nel weekend la quarta tappa di Coppa del Mondo di Mountain Bike. Il palcoscenico è stato quello di Leogang, in Austria che ha ospitato il quarto evento della specialità Cross Country ed il terzo per quanto riguarda il Downhill. Nella prova Cross-Country al maschile, Nino Schurter ha visto da vicino l’opportunità di mettere il sigillo numero 34 in carriera in Coppa del Mondo, cifra che gli avrebbe permesso di diventare recordman all-time superando Julien Absalon. A rovinargli la festa ci ha pensato però il suo connazionale Mathias Flückiger che l’ha staccato nell’ultimo giro involandosi verso il successo. Il secondo posto per Schurter gli ha permesso comunque di aumentare il suo vantaggio nella classifica generale, in cui ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 giugno 2022) Si è disputata nel weekend la quarta tappa dideldi. Il palcoscenico è stato quello di Leogang, in Austria che ha ospitato il quarto evento della specialità Cross Country ed il terzo per quanto riguarda il Downhill. Nella prova Cross-Country al maschile, Ninoha visto da vicino l’opportunità di mettere il sigillo numero 34 in carriera indel, cifra che gli avrebbe permesso di diventare recordman all-time superando Julien Absalon. A rovinargli la festa ci ha pensato però il suo connazionale Mathias Flückiger che l’ha staccato nell’ultimo giro involandosi verso il. Il secondo posto pergli ha permesso comunque di aumentare il suo vantaggio nella classifica generale, in cui ...

