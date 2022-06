Pubblicità

cmdotcom : #Lazio, #Milinkovic costa troppo: le big si defilano, il Sergente può restare a Roma - sportli26181512 : Lazio, Milinkovic costa troppo: le big si defilano, può restare a Roma: Sta andando deserta l'asta per Milinkovic.… - LALAZIOMIA : Lazio, Milinkovic costa troppo: le big si defilano, può restare a Roma - LALAZIOMIA : #Calcio Lazio: Sergej Milinkovic Savic e il futuro in sospeso - sportli26181512 : Lazio, rebus Milinkovic. Nessuna offerta, si lavora al piano B: Lazio, rebus Milinkovic. Nessuna offerta, si lavora… -

Nell'estate del 2019, lalo aveva etichettato come uomo - mercato da 100 milioni di euro. L'... Adesso il club di Lotito comunque parte da una valutazione sugli 80 milioni per. In una ...NO AL RINNOVO DI UN ANNO No dial rinnovo per un altro anno, che consentirebbe di ... Immobile: 'Allaa vita. Ho sentito Mancini, mi piace che l'Italia giochi più in verticale'In casa Lazio tiene banco sempre la situazione di Sergej Milinkovic, che inizierebbe però a farsi sempre più complicata. Infatti, secondo quanto rivelato da Il Messaggero, il serbo avrebbe detto no al ...Il centrocampista serbo avrebbe rifiutato il rinnovo di un anno e così la Lazio rischia di dover abbassare le pretese per il ...