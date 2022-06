Gas e non solo, asse Italia-Israele. Draghi da Bennett per l'addio a Putin (Di lunedì 13 giugno 2022) L'Italia ha scelto Israele per rifornirsi di gas e fronteggiare la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina e ai rapporti sempre più tesi con la Russia di Putin. Israele - si legge su Repubblica - è capace di contribuire all’autonomia energetica di Roma attraverso nuove imponenti forniture, che potrebbe far transitare dall’Egitto e poi trasportare in Italia dopo un processo di liquefazione e successiva rigassificazione. Ma l’obiettivo è collaborare sui dossier decisivi dei prossimi anni: tecnologie all’avanguardia, agroalimentare, sanità e biomedicina, farmaceutica, sicurezza cibernetica, aerospazio. Con questo spirito nasce la visita di Mario Draghi in Israele. Tra oggi e domani, il premier sarà ricevuto a Gerusalemme dalle massime cariche politiche e ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 13 giugno 2022) L'ha sceltoper rifornirsi di gas e fronteggiare la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina e ai rapporti sempre più tesi con la Russia di- si legge su Repubblica - è capace di contribuire all’autonomia energetica di Roma attraverso nuove imponenti forniture, che potrebbe far transitare dall’Egitto e poi trasportare indopo un processo di liquefazione e successiva rigassificazione. Ma l’obiettivo è collaborare sui dossier decisivi dei prossimi anni: tecnologie all’avanguardia, agroalimentare, sanità e biomedicina, farmaceutica, sicurezza cibernetica, aerospazio. Con questo spirito nasce la visita di Marioin. Tra oggi e domani, il premier sarà ricevuto a Gerusalemme dalle massime cariche politiche e ...

