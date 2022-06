Damiano Tommasi al ballottaggio a Verona: il centrodestra si divide e stenta (Di lunedì 13 giugno 2022) Damiano Tommasi è sicuro del ballottaggio, mentre nel centrodestra a spuntarla tra Flavio Tosi e Federico Sboarina è il candidato congiunto di Lega e Fratelli d’Italia e sindaco uscente: a Verona il candidato più votato è quello dell’area progressista, mentre la frattura del centrodestra ha danneggiato i candidati di parte. E’ di 41,5% la prima proiezione per l’ex presidente dell’assocalciatori, mentre il candidato di Lega e Fratelli d’Italia Sboarina è al 30,5%. Tosi, sostenuto da Forza Italia, è al 23,9%. Damiano Tommasi al ballottaggio a Verona con Sboarina: il centrodestra si divide e stenta In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022)è sicuro del, mentre nela spuntarla tra Flavio Tosi e Federico Sboarina è il candidato congiunto di Lega e Fratelli d’Italia e sindaco uscente: ail candidato più votato è quello dell’area progressista, mentre la frattura delha danneggiato i candidati di parte. E’ di 41,5% la prima proiezione per l’ex presidente dell’assocalciatori, mentre il candidato di Lega e Fratelli d’Italia Sboarina è al 30,5%. Tosi, sostenuto da Forza Italia, è al 23,9%.alcon Sboarina: ilsiIn base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, ...

