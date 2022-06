Comunali Palermo, Micciché: “Cuffaro? Ha sbagliato lui a tornare a fare politica non la sua lista” (Di lunedì 13 giugno 2022) È Gianfranco Micciché, coordinatore regionale di Forza Italia, il primo a parlare dal comitato elettorale di Roberto Lagalla. Le proiezioni danno il suo come il primo partito a Palermo e lui già vede come vicesindaco Francesco Cascio, che lo affianca mentre parla con la stampa. Era proprio Cascio il candidato di Fi, poi ritiratosi subito dopo che Totò Cuffaro ha ufficializzato il suo appoggio su Lagalla, poi diventato candidato unico e oggi neo sindaco di Palermo. Ma secondo Micciché Cuffaro ha sbagliato: “Sono convinto che abbia sbagliato ad incominciare a fare politica in questa maniera”. Un errore che però porta una buona percentuale alla coalizione e, infatti, il forzista non disdegna: “Sbaglia lui ma la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) È Gianfranco, coordinatore regionale di Forza Italia, il primo a parlare dal comitato elettorale di Roberto Lagalla. Le proiezioni danno il suo come il primo partito ae lui già vede come vicesindaco Francesco Cascio, che lo affianca mentre parla con la stampa. Era proprio Cascio il candidato di Fi, poi ritiratosi subito dopo che Totòha ufficializzato il suo appoggio su Lagalla, poi diventato candidato unico e oggi neo sindaco di. Ma secondoha: “Sono convinto che abbiaad incominciare ain questa maniera”. Un errore che però porta una buona percentuale alla coalizione e, infatti, il forzista non disdegna: “Sbaglia lui ma la sua ...

Pubblicità

you_trend : ?? BREAKING - Comunali Roberto Lagalla (CDX) è eletto sindaco di #Palermo al primo turno. #MaratonaYouTrend - Agenzia_Ansa : COMUNALI | Affluenza in calo al 54,72%. Alle ore 14 il via allo spoglio. Secondo gli exit poll, Bucci è avanti a Ge… - myrtamerlino : I #referendum meno votati della storia. A #Palermo mancano perfino i Presidenti e per ore non si è potuto votare. A… - StraNotizie : Comunali Palermo, Lagalla: 'Grazie agli elettori che mi hanno scelto come sindaco' - Satryland59 : RT @DavideR46325615: Elezioni comunali Palermo, Roberto Lagalla, candidato scelto da Totò Cuffaro e Marcello Dell'Utri vede la vittoria. Ad… -