Ultime Notizie – Ucraina | Von der Leyen a Kiev Zelensky | “Avremo la meglio”

"E' bello essere di nuovo a Kiev". A scriverlo, su Twitter, è la presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen. "Con il presidente Zelensky – aggiunge Von Der Leyen, che ieri era a Roma, illustrando i temi in agenda della sua visita in Ucraina – farò il punto sul lavoro comune necessario per la ricostruzione e sui progressi compiuti dall'Ucraina nel suo cammino europeo". Dal canto suo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rivolgendosi in collegamento video ai delegati al Dialogo Shangri-La a Singapore ha ribadito la sua convinzione secondo cui l'Ucraina "prevarrà sicuramente in questa guerra iniziata dalla Russia". L'Ucraina non può esportare cibo a sufficienza a causa del blocco russo, ha denunciato ...

