Sarò mamma, la recensione: Netflix e le aspiranti madri danesi (Di venerdì 10 giugno 2022) La recensione di Sarò mamma, serie danese di Netflix che parla di fertilità e desideri di maternità in ottica irriverente. L'espansione nordica di Netflix continua con un nuovo titolo, di cui parliamo in questa recensione di Sarò mamma, appellativo che non rispecchia pienamente né quello internazionale (Baby Fever), né quello originale (Skruk, termine che indica il desiderio irrefrenabile di diventare madre). Una produzione di stampo comico, con sei episodi di trenta minuti ciascuno che esplorano il tema dei rapporti sentimentali al giorno d'oggi in un contesto particolare quale quello dei trattamenti per la fertilità, argomento molto forte in Danimarca che è il paese con il maggior numero di esportazioni di sperma (il che può far sì che da un singolo … Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022) Ladi, serie danese diche parla di fertilità e desideri di maternità in ottica irriverente. L'espansione nordica dicontinua con un nuovo titolo, di cui parliamo in questadi, appellativo che non rispecchia pienamente né quello internazionale (Baby Fever), né quello originale (Skruk, termine che indica il desiderio irrefrenabile di diventare madre). Una produzione di stampo comico, con sei episodi di trenta minuti ciascuno che esplorano il tema dei rapporti sentimentali al giorno d'oggi in un contesto particolare quale quello dei trattamenti per la fertilità, argomento molto forte in Danimarca che è il paese con il maggior numero di esportazioni di sperma (il che può far sì che da un singolo …

Pubblicità

nonnaangela60 : RT @manuia66: Mi volevo scusare se in questi giorni non sarò molto presente,ma per il buongiorno e la buonanotte,per voi ci sarò sempre?? È… - EEvienia : RT @manuia66: Mi volevo scusare se in questi giorni non sarò molto presente,ma per il buongiorno e la buonanotte,per voi ci sarò sempre?? È… - MutiLeonilde : RT @manuia66: Mi volevo scusare se in questi giorni non sarò molto presente,ma per il buongiorno e la buonanotte,per voi ci sarò sempre?? È… - DonFabioS : Scusa mamma se mi volevi dottore, ma sarò come Arnold ?? - leone52641 : RT @manuia66: Mi volevo scusare se in questi giorni non sarò molto presente,ma per il buongiorno e la buonanotte,per voi ci sarò sempre?? È… -