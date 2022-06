È morto Antonio La Forgia, l’ex deputato da due giorni era in sedazione profonda a causa di un tumore molto aggressivo (Di venerdì 10 giugno 2022) Aveva scelto la sedazione profonda per non dover più sopportare il forte dolore causato da una grave forma di tumore scoperto oltre un anno fa. Oggi, a due giorni di distanza dall’annuncio della moglie, Mariachiara Risoldi, l’ex deputato ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna, Antonio La Forgia, è morto all’età di 78 anni. Il suo caso era stato raccontato proprio dopo il post su Facebook in cui la moglie annunciava la decisione del marito e denunciava “l’ipocrisia” di un Paese che permette a una persona di interrompere le cure ed essere completamente sedata ma non di ricorrere all’eutanasia. “Dopo colloquio con il paziente e la moglie, sulla linea della DAT si inizia sedazione palliativa con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Aveva scelto laper non dover più sopportare il forte doloreto da una grave forma discoperto oltre un anno fa. Oggi, a duedi distanza dall’annuncio della moglie, Mariachiara Risoldi,ed ex presidente della Regione Emilia-Romagna,La, èall’età di 78 anni. Il suo caso era stato raccontato proprio dopo il post su Facebook in cui la moglie annunciava la decisione del marito e denunciava “l’ipocrisia” di un Paese che permette a una persona di interrompere le cure ed essere completamente sedata ma non di ricorrere all’eutanasia. “Dopo colloquio con il paziente e la moglie, sulla linea della DAT si iniziapalliativa con ...

news_mondo_h24 : Morto Antonio La Forgia, ex presidente dell’Emilia-Romagna - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: È morto dopo sedazione profonda l'ex deputato ed ex presidente dell'Emilia Romagna Antonio La Forgia. Era malato da un an… - repubblica : E' morto Antonio La Forgia, l'ex presidente della regione Emilia-Romagna. Era in sedazione profonda [di Eleonora Ca… - massimo21021978 : RT @Corriere: L’ex deputato Antonio La Forgia morto dopo sedazione profonda. Un anno fa la scoperta del tumore - Frankf1842 : RT @fanpage: È morto Antonio La Forgia, ex governatore dell’Emilia-Romagna. Malato di tumore aveva scelto la sedazione profonda per porre… -