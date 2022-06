Attenta Inter, un top club europeo fa sul serio per Bremer: la situazione (Di venerdì 10 giugno 2022) Le prestazioni di Gelsoin Bremer con la maglia granata nell’ultimo campionato di Serie A, non sono passate inosservate nemmeno all’estero. Se l’Inter vorrà assicurarsi le prestazioni del brasiliano dovrà fare attenzione all’Interesse del Bayern Monaco. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche i bavaresi sarebbero sulle tracce del brasiliano. La dirigenza del Bayern Monaco è al lavoro per cercare un sostituto di Sule, appena passato al Borussia Dortmund, e avrebbero individuato in Bremer, una valida alternativa. Torino Bayern Monaco Bremer Le cifre richieste dal Torino per la vendita del brasiliano, non sarebbero un problema per i tedeschi, che potrebbero mettere sul piatto 50 milioni di euro per accontentare la dirigenza granata, e rinforzare il reparto ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 giugno 2022) Le prestazioni di Gelsoincon la maglia granata nell’ultimo campionato di Serie A, non sono passate inosservate nemmeno all’estero. Se l’vorrà assicurarsi le prestazioni del brasiliano dovrà fare attenzione all’esse del Bayern Monaco. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, anche i bavaresi sarebbero sulle tracce del brasiliano. La dirigenza del Bayern Monaco è al lavoro per cercare un sostituto di Sule, appena passato al Borussia Dortmund, e avrebbero individuato in, una valida alternativa. Torino Bayern MonacoLe cifre richieste dal Torino per la vendita del brasiliano, non sarebbero un problema per i tedeschi, che potrebbero mettere sul piatto 50 milioni di euro per accontentare la dirigenza granata, e rinforzare il reparto ...

