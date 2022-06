Ultime Notizie – Energia, Stocchino (Animp): “Collaborazione fondamentale per affrontare transizione” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Come Animp abbiamo l’obiettivo di lavorare per i nostri associati, e quindi per l’intera filiera delle aziende che fanno parte di Animp, indicando loro i nuovi trend e le nuove linee guida utili a capire dove investire. La nostra associazione fin dall’anno scorso è aperta a collaborazioni con altre realtà associative poiché per affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte, transizione energetica in testa, abbiamo bisogno di lavorare ma soprattutto di collaborare”. Lo ha detto Lorenzo Stocchino, delegato sezione Energia Animp e membro dell’advisory board di Hydrogen Expo, in occasione dell’inaugurazione di Pipeline and Gas Expo e di Hydrogen Expo, le kermesse dedicate rispettivamente alle infrastrutture per il trasporto di ‘gas, oil and water’ e al comparto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) “Comeabbiamo l’obiettivo di lavorare per i nostri associati, e quindi per l’intera filiera delle aziende che fanno parte di, indicando loro i nuovi trend e le nuove linee guida utili a capire dove investire. La nostra associazione fin dall’anno scorso è aperta a collaborazioni con altre realtà associative poiché perle grandi sfide che abbiamo di fronte,energetica in testa, abbiamo bisogno di lavorare ma soprattutto di collaborare”. Lo ha detto Lorenzo, delegato sezionee membro dell’advisory board di Hydrogen Expo, in occasione dell’inaugurazione di Pipeline and Gas Expo e di Hydrogen Expo, le kermesse dedicate rispettivamente alle infrastrutture per il trasporto di ‘gas, oil and water’ e al comparto ...

