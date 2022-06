Tiro con l’arco, Italia in finale per il bronzo nel Mixed Team di ricurvo agli Europei 2022! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Buone notizie a Monaco di Baviera per l’Italia al termine della sessione pomeridiana nella seconda giornata dei Campionati Europei di Tiro con l’arco 2022, in cui si sono disputate le eliminatorie delle prove miste a coppie di ricurvo e compound. Il Mixed Team azzurro di arco olimpico formato da Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli (n.4 del seeding) ha infatti conquistato il pass per le finali di domenica, in cui sfiderà l’Ucraina di Veronika Marchenko e Oleksii Hunbin nello spareggio per la medaglia di bronzo continentale. Il binomio tricolore è entrato in gara direttamente agli ottavi di finale grazie ad un bye al primo turno, superando in rimonta la Danimarca (Randi Degn ed Eli Baek) per 6-2 con i ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Buone notizie a Monaco di Baviera per l’al termine della sessione pomeridiana nella seconda giornata dei Campionatidicon2022, in cui si sono disputate le eliminatorie delle prove miste a coppie die compound. Ilazzurro di arco olimpico formato da Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli (n.4 del seeding) ha infatti conquistato il pass per le finali di domenica, in cui sfiderà l’Ucraina di Veronika Marchenko e Oleksii Hunbin nello spareggio per la meda dicontinentale. Il binomio tricolore è entrato in gara direttamenteottavi digrazie ad un bye al primo turno, superando in rimonta la Danimarca (Randi Degn ed Eli Baek) per 6-2 con i ...

