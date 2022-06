Real Madrid, una buona notizia per il centrocampo: rinnova fino al 2023! (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’altro ieri, in occasione della partita di UEFA Nations League, aveva collezionato la sua 150sima presenza nella nazionale croata, in un’occasione speciale come una partita contro la Francia di Didier Deschamps, rivincita della finale mondiale del Luzhniki di Mosca. Prima ancora la vittoria della Champions League, un’altra, sempre con il Real Madrid, ancora con Carlo Ancelotti, nella finale di Parigi. Stiamo parlando di Luka Modric e della sua storia d’amore con i blancos. Nella giornata di oggi questa storia si è rinnovata ancora una volta. Luka Modric RealIl fuoriclasse croato si è legato ai campioni d’Europa fino al 30 giugno 2023. Arrivato nell’estate 2012 dal Tottenham per 42 milioni di euro, Modric ha raccolto con la camiseta blanca 436 presenze, segnando 31 reti e facendo incetta di titoli: ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’altro ieri, in occasione della partita di UEFA Nations League, aveva collezionato la sua 150sima presenza nella nazionale croata, in un’occasione speciale come una partita contro la Francia di Didier Deschamps, rivincita della finale mondiale del Luzhniki di Mosca. Prima ancora la vittoria della Champions League, un’altra, sempre con il, ancora con Carlo Ancelotti, nella finale di Parigi. Stiamo parlando di Luka Modric e della sua storia d’amore con i blancos. Nella giornata di oggi questa storia si èta ancora una volta. Luka ModricIl fuoriclasse croato si è legato ai campioni d’Europaal 30 giugno 2023. Arrivato nell’estate 2012 dal Tottenham per 42 milioni di euro, Modric ha raccolto con la camiseta blanca 436 presenze, segnando 31 reti e facendo incetta di titoli: ...

