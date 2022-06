Paolo Ciavarro | Clizia spiffera tutto | pronte già le valigie fuori la porta

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) I fan diIncorvaia nelle scorse ore hanno assistito a un gesto particolare. La partner del noto volto di Forum hato. La coppia che si è innamorata tra le mura del Grande Fratello Vip 2020 ha da poco tempo vissuto il magico momento della nascita del loro primo figlio, il piccolo Gabriele, venuto al mondo a novembre a Roma. Eppure l’influencer ha appena fatto un gesto che non è passato affatto inosservato. Ecco che cosa sta accadendo ai due ex gieffini.-Incorvaia--AltranotiziaIncorvaia ha fatto lee non sembra voler tornare più. Ecco cosa ha svelato all’insaputa di...