(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) - LaCup by Rakuten torna46nella città die lo fa in grande stile, ospitando uno dei quattro gironi della fase finale: un nuovo, grande evento sportivo internazionale nell'Emilia-Romagna Sport Valley. La manifestazione, scrive la Federtennis, si svolgerà dal 13 al 18prossimi all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno e vedrà protagoniste quattro squadre: Argentina, Croazia, Italia e Svezia. Il ritorno della più antica competizione sportiva mondiale per squadre nazionali nel capoluogo regionale coincide con unversario storico. Ricorre infatti quest'anno il centenario dalla prima partecipazione della Nazionale italiana: dal 19 al 21 giugno del 1922 l'Italia affrontò sull'erba di Roehampton la Gran Bretagna. Per celebrare questa ...

Advertising

LorenzoAndreol4 : RT @federtennis: “Quello di Bologna è un girone tosto, difficile, ma stimolante. Sono sicuro che la squadra si farà trovare pronta a dare i… - ledicoladelsud : La Coppa Davis a Bologna dopo 46 anni, dal 13 al 18 settembre - italiaserait : La Coppa Davis a Bologna dopo 46 anni, dal 13 al 18 settembre - fisco24_info : La Coppa Davis a Bologna dopo 46 anni, dal 13 al 18 settembre: (Adnkronos) - 'Obiettivo passare ai quarti', dice Vo… - LocalPage3 : La Coppa Davis a Bologna dopo 46 anni, dal 13 al 18 settembre -

Dal 13 al 18 settembre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L'Italia celebra con un logo speciale il suo centenario nell'antica competizione sportiva mondiale per squadre ...'Torniamo in un momento nel quale abbiamo grandi successi sportivi, al maschile ma adesso anche qualcuno al femminile, e nel quale da un punto di vista organizzativo abbiamo le più grandi ...(Adnkronos) – La Davis Cup by Rakuten torna dopo 46 anni nella città di Bologna e lo fa in grande stile, ospitando uno dei quattro gironi della fase finale: un nuovo, grande evento sportivo internazio ...Dopo 46 anni, la Davis Cup by Rakuten è pronta a tornare a Bologna, città che ospiterà uno dei gironi dai quali verranno fuori i nomi delle 4 semifinaliste. La manifestazione avrà luogo alla Unipol ...