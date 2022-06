Vanessa Incontrada Instagram | attimo di panico con i suoi cagnolini | cos’è successo

(Di lunedì 6 giugno 2022)è un’attrice, showgirl, conduttrice televisiva ed ex modella spagnola naturalizzata italiana. Ifan sono abituati a vederla sempre sorridente e felice, eppure diverse ore fa la bellaha postato delle storie sudove era visibilmente provata e distrutta dalle lacrime. La conduttrice ha avuto una terribile avventura con ie per questo ha pensato bene di condividere questo momento con inumerosi followers anche per cercare un piccolo supporto morale. Vediamo nel dettaglioaccaduto all’attrice.si è mostrata in lacrime sudopo aver smarrito i ...

Advertising

zazoomblog : Le lacrime e lappello sui social: cosa è successo a Vanessa Incontrada - #lacrime #lappello #social: #successo - infoitcultura : 'Ora respiro', tragedia sfiorata per Vanessa Incontrada: incredibile quanto accaduto - infoitcultura : Vanessa Incontrada e il messaggio commovente: 'Aiutatemi a trovarli' - infoitcultura : Vanessa Incontrada, devastata dal lutto: è successo tutto in queste ore - ParliamoDiNews : Vanessa Incontrada disperata sui social, l`attrice chiede aiuto - -

Tutto è cominciato nella tarda mattinata del 5 giugno, quandoha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram alcuni video, nei quali è apparsa visibilmente provata e in ...in lacrime: i suoi cani Zilik e Tokio, due bellissimi Golden Retriever, sono stati ritrovati. Argomenti trattati: ore di tensione per i cani Le parole di...Ore cariche di tensione per Vanessa Incontrada, che aveva perso i suoi cani Zilik e Tokio, di razza Golden Retriever. L’attrice aveva lanciato un vero e proprio appello sui social, per chiedere a ...Nelle scorse ore l'attrice è apparsa in lacrime su Instagram, chiendendo aiuto ai follower toscani per ritrovare i suoi due golden retriever scappati da casa ...