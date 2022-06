Putin: "Se missili a lungo raggio consegnati a Ucraina, colpiremo nuovi siti" (Di domenica 5 giugno 2022) Se saranno forniti missili a lungo raggio all'Ucraina, la Russia ne prenderà atto e colpirà strutture finora risparmiate dalla guerra. Ad affermarlo il presidente russo, Vladimir Putin, in una ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Se saranno fornitiall', la Russia ne prenderà atto e colpirà strutture finora risparmiate dalla guerra. Ad affermarlo il presidente russo, Vladimir, in una ...

Advertising

rulajebreal : L’indagine della più importante ONG nel mondo @hrw conferma i crimini di guerra di Putin in ????: •Stupri di massa •… - MediasetTgcom24 : Zelensky: da inizio guerra russi hanno sganciato 2.503 missili #ucraina #mosca #kiev #russia #putin… - MediasetTgcom24 : Odessa: abbiamo missili per affondare l'intera flotta russa del mar Nero #donbass #russia #ucraina #putin #kiev… - zazoomblog : Putin: Se missili a lungo raggio consegnati a Ucraina colpiremo nuovi siti - #Putin: #missili #lungo #raggio - tempoweb : Missili #Himars, Vladimir #Putin avvisa gli #Usa: “Useremo armi distruttive contro nuovi obiettivi in #Ucraina”… -